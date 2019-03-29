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В Бобруйске из-за взрыва в гараже погиб пожилой мужчина

29 марта 2019 13:21
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Новости Беларуси. 29 марта примерно в полдвенадцатого утра в Бобруйске произошёл взрыв в гаражном кооперативе.  

В Бобруйске из-за взрыва в гараже погиб пожилой мужчина-1

Фото: Следственный комитет  

Как сообщает СК, 43-летний владелец гаража с травмами доставлен в медучреждение. Находившийся рядом с гаражом 63-летний мужчина скончался от полученных телесных повреждений.  

На месте происшествия работают СОГ и подразделения МЧС. Выясняются детали случившегося.  

В Бобруйске из-за взрыва в гараже погиб пожилой мужчина-4

Фото: Следственный комитет  

Весной 2019 года в гараже в Могилёве были обнаружены тела мужчины и женщины. 

Погибшие находились в автомобиле с пустым баком – здесь подробности.  

# Взрыв # происшествия # Фотофакт

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