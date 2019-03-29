В Бобруйске из-за взрыва в гараже погиб пожилой мужчина

Новости Беларуси. 29 марта примерно в полдвенадцатого утра в Бобруйске произошёл взрыв в гаражном кооперативе.
Новости Беларуси. 29 марта примерно в полдвенадцатого утра в Бобруйске произошёл взрыв в гаражном кооперативе.
Фото: Следственный комитет
Как сообщает СК, 43-летний владелец гаража с травмами доставлен в медучреждение. Находившийся рядом с гаражом 63-летний мужчина скончался от полученных телесных повреждений.
На месте происшествия работают СОГ и подразделения МЧС. Выясняются детали случившегося.
Фото: Следственный комитет
Весной 2019 года в гараже в Могилёве были обнаружены тела мужчины и женщины.
Погибшие находились в автомобиле с пустым баком – здесь подробности.