В Бобруйске из-за взрыва в гараже погиб пожилой мужчина

Новости Беларуси. 29 марта примерно в полдвенадцатого утра в Бобруйске произошёл взрыв в гаражном кооперативе.

Фото: Следственный комитет

Как сообщает СК, 43-летний владелец гаража с травмами доставлен в медучреждение. Находившийся рядом с гаражом 63-летний мужчина скончался от полученных телесных повреждений. На месте происшествия работают СОГ и подразделения МЧС. Выясняются детали случившегося.

Фото: Следственный комитет