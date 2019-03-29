Минчанин вступился за не оплатившую проезд сожительницу. Ему грозит срок

Новости Беларуси. В Минске задержан мужчина, который применил насилие в отношении контролёра.

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, инцидент имел место 27 февраля в 18:45 на Партизанском проспекте. Пассажирка автобуса не оплатила проезд, в результате чего контролёр попросила безбилетницу выйти на остановке для составления административного протокола. Пассажирка согласилась, но позвонила и рассказала о произошедшем знакомому.

Пока на остановке контролёр просила женщину заплатить штраф, к ним подошёл мужчина и с угрозами схватил сотрудницу КУП «Минсктранс» за служебную форму. Контролёр упала. Также в ходе конфликта был повреждён видеорегистратор.

Очевидцы вызвали правоохранителей, но мужчина скрылся. Позже злоумышленник был установлен, им оказался 41-летний минчанин. Гражданин пояснил, что хотел помешать контролёрам составить протокол на его сожительницу.

Действиям мужчины даётся правовая оценка. Минчанин находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Гражданину может грозить до 5 лет лишения свободы.

В конце февраля в Минске подрались контролёр и безбилетник.