Самовольно ушедший из Печей солдат задержан

Новости Беларуси. 29 марта в посёлке Дорожный Смолевичского района был задержан солдат, который самовольно оставил часть десятью днями ранее.

Как сообщает Минобороны, военнослужащего ОУЦ ПП и МС задержали около одиннадцати утра представители Борисовской военной комендатуры.

По предварительным сведениям, рядовой покинул место службы не из-за каких-либо противоправных действий в отношении него.

Действиям молодого человека будет дана правовая оценка.

Весной 2019 года в Печах солдат уронил в окоп боевую гранату.