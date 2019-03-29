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Самовольно ушедший из Печей солдат задержан

29 марта 2019 12:09
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Новости Беларуси. 29 марта в посёлке Дорожный Смолевичского района был задержан солдат, который самовольно оставил часть десятью днями ранее.  

Как сообщает Минобороны, военнослужащего ОУЦ ПП и МС задержали около одиннадцати утра представители Борисовской военной комендатуры.  

По предварительным сведениям, рядовой покинул место службы не из-за каких-либо противоправных действий в отношении него.  

Действиям молодого человека будет дана правовая оценка.  

Весной 2019 года в Печах солдат уронил в окоп боевую гранату. 

Военнослужащего спас офицер – подробности здесь.  

# Армия Беларуси # происшествия

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