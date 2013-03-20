В Бобруйске 4-летняя девочка, прокусив градусник, проглотила часть ртути

Новости Беларуси. Около полудня 19 марта в службу МЧС поступило сообщение о том, что в Бобруйске четырехлетняя девочка прокусила градусник и проглотила часть ртути. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РБ.

Мать девочки в этот момент отлучилась на кухню за водой для ребенка, оставив при этом термометр на диване в комнате. За это время девочка успела взять градусник и раскусить стеклянную колбу.

Испуганная мать упрашивала дочь выплюнуть ртуть, но девочка уже проглотила некоторую ее часть.

Женщина вызвала скорую помощь, которая доставила ребенка в «Бобруйскую городскую больницу скорой медицинской помощи». Рентген желудка, поспешно сделанный в медицинском учреждении, показал, что в организме девочки действительно находится ртуть. Ребенка перевели в отделение детской хирургии.

Игорь Петровский, отец пострадавшей девочки, до сих пор не может прийти в себя. О происшедшем мужчина узнал от жены по телефону и тут же примчался домой. Ребенка уже забирала скорая. Как дочь нашла градусник, родители не знают. Но свою вину не отрицают - не доглядели. Опасный предмет находился в свободном доступе.

Игорь Петровский, отец пострадавшего ребенка:

Купили уже другой, электронный. Мы рады, что она идет на поправку и надеюсь, нас выпишут скоро.

Медики в своем мнении единодушны: градусник ребенку не игрушка. В одном только Бобруйске за год этот случай с глотанием ртути уже четвертый.

Игорь Василевский, заведующий детским хирургическим отделением Бобруйской городской больницы скорой медицинской помощи:

Чаще всего это недосмотр родителей. Состояние девочки удовлетворительное, скоро будем готовить к выписке.

На месте разлива ртути прибывшие сотрудники МЧС собрали 2 грамма вещества. Звучит не внушительно, но и такого количества вполне достаточно для отравления парами.

Дмитрий Сказов, старший инспектор группы пропаганды Бобруйского районного отдела по чрезвычайным ситуациям:

Ни в коем случае нельзя убирать ртуть с помощью веника или пылесоса, нельзя собирать руками. Это может вызвать отравление вплоть до летального исхода. Если не знаете, что делать, вызывайте спасателей.

«Самодеятельностью» в таких случаях лучше не заниматься. А чтобы не допустить трагедии, родители, измеряя температуру тела у детей, просто обязаны находиться рядом. Да и держать ртутные градусники нужно как можно дальше от любопытных малышей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники МЧС, прибывшие на место происшествия, собрали в квартире 2 г ртути и провели демеркуризацию помещения, где она была разлита.

Это не первый случай, когда неосторожность родителей для детей, оставшимся без присмотра рядом с опасными предметами, могла стоить жизни. Напомним, что в феврале 2013 года был похожий случай, как двухлетняя девочка в Гомеле отравилась парами ртути.