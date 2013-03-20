Новости России. На Камчатке из-за снежного циклона введен режим повышенной готовности во всех районах края. Не работают госучреждения, перекрыты дороги, закрыт аэропорт Петропавловска-Камчатского. Воздушная гавань не будет работать как минимум до четверга.

Перекрыты и многие федеральные трассы, в снежных заносах на дороге застряли десятки автомобилей. Врачам «скорой помощи» приходится передвигаться на снегоходах.

На день раньше начались школьные каникулы. Отменены и все свадьбы, запланированные на 20 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным синоптиков, 21 марта придет новый циклон, который также принесет сильный ветер и снегопад.