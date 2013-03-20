Российские туристы скончались в Хургаде. Возможная причина – отравление алкоголем

Новости Египет. Обстоятельства смерти россиян в Хургаде проверит Следственный комитет страны. Специалистам предстоит установить обстоятельства гибели супружеской пары. По заключению медиков из Каира, причиной смерти людей стал сердечный приступ. Однако есть основания считать, что причиной гибели стало отравление.

Семейная пара с сыном отдыхала в Хургаде в начале марта. По предварительным данным, в отеле туристы употребляли алкогольные напитки. 7 марта скончался глава семьи, а уже через день умерла женщина. Их сыну, 24-летнему Павлу, стало плохо уже в самолете при возвращении на родину. Молодой человек был экстренно госпитализирован, в его крови врачи обнаружили метанол, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.