Три девушки из Светлогорска из-за парня избили в лесу свою 19-летнюю подругу

Ночью 14 февраля жители одной из деревень Светлогорского района увидели босую, избитую молодую девушку, которая нуждалась в помощи. Сельские жители оповестили об этом милицию, сообщили в пресс-службе Гомельского управления внутренних дел.

По словам пострадавшей, конфликт между подругами, в котором был замешен молодой человек, произошел в начале 2013 года, но отомстить обиженная 21-летняя девушка решила только в середине февраля.

В 11 часов вечера 14 февраля обиженная девушка с двумя подругами на «Жигулях» предложила поехать пострадавшей в ближайшее кафе поговорить, но вместо кафе они повезли девушку в ближайший лес и начали жестоко избивать. Чтобы девушка не убежала, злоумышленницы сняли с потерпевшей обувь, сломали каблуки и отобрали мобильный телефон.

К счастью, пострадавшая смогла добраться до ближайшего населенного пункта и рассказать жителям о случившемся. Сотрудники милиции быстро вычислили виновную троицу в местном баре, уже отмечавшую свой успех. Оказалось, что все три девушки не работают, а одна их них находится в декретном отпуске по уходу за ребенком.

В отношении трех жительниц Светлогорска возбуждено уголовное дело, о чем сообщили в пресс-службе Гомельского управления внутренних дел. Следствие по делу продолжается.