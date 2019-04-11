В Омске двухлетняя девочка упала со стиральной машины и погибла

Новости России. 10 апреля около восьми вечера в Омске в результате несчастного случая погибла маленькая девочка.

Как сообщает СУ СК РФ по Омской области, двухлетняя малышка забралась на стиральную машину, а затем упала. Из-за удара о пол ванной комнаты ребёнок получил тяжёлую ЧМТ, девочка погибла на месте.

По факту случившегося проводится доследственная проверка.

Семья благополучная, в ней воспитываются ещё двое мальчиков. Родители характеризуются положительно.

Весной 2019 года в Минске молодой человек катался на перилах и упал с третьего этажа.