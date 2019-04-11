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В Омске двухлетняя девочка упала со стиральной машины и погибла

11 апреля 2019 12:10
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Новости России. 10 апреля около восьми вечера в Омске в результате несчастного случая погибла маленькая девочка.  

Как сообщает СУ СК РФ по Омской области, двухлетняя малышка забралась на стиральную машину, а затем упала. Из-за удара о пол ванной комнаты ребёнок получил тяжёлую ЧМТ, девочка погибла на месте.  

По факту случившегося проводится доследственная проверка.  

Семья благополучная, в ней воспитываются ещё двое мальчиков. Родители характеризуются положительно.  

Весной 2019 года в Минске молодой человек катался на перилах и упал с третьего этажа. 

Парень погиб – подробности здесь.  

# Гибель детей

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