На пожаре в Городокском районе пожилой мужчина получил ожоги

Новости Беларуси. 19 ноября около шести утра загорелся один из домов в деревне Быки Городокского района. По информации Витебского ОУМЧС, прибывшие к месту происшествия спасатели увидели сильный дым, который шёл из-под кровли дома.

Фото: Витебское ОУМЧС

В момент загорания в помещении находился 62-летний мужчина, он самостоятельно вышел на улицу. Медики осмотрели гражданина, он был госпитализирован с ожогами различной степени тяжести.

Фото: Витебское ОУМЧС