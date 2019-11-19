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На пожаре в Городокском районе пожилой мужчина получил ожоги

19 ноября 2019 06:33
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Новости Беларуси. 19 ноября около шести утра загорелся один из домов в деревне Быки Городокского района. 

По информации Витебского ОУМЧС, прибывшие к месту происшествия спасатели увидели сильный дым, который шёл из-под кровли дома. 

На пожаре в Городокском районе пожилой мужчина получил ожоги-1

Фото: Витебское ОУМЧС 

В момент загорания в помещении находился 62-летний мужчина, он самостоятельно вышел на улицу. Медики осмотрели гражданина, он был госпитализирован с ожогами различной степени тяжести. 

На пожаре в Городокском районе пожилой мужчина получил ожоги-4

Фото: Витебское ОУМЧС 

Пожар ликвидирован. Огнём повреждено имущество, закопчены стены и потолок. Причина загорания выясняется, рассматривается версия неосторожности при курении. 

На прошлой неделе ещё один пожар, причиной которого могла стать неосторожность при курении, произошёл в Витебске. 

Чтобы спасти мужчину, спасателям пришлось вскрыть металлическую дверь (здесь подробности). 

# Пожар # происшествия

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