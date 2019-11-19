На пожаре в Городокском районе пожилой мужчина получил ожоги

Новости Беларуси. 19 ноября около шести утра загорелся один из домов в деревне Быки Городокского района.
По информации Витебского ОУМЧС, прибывшие к месту происшествия спасатели увидели сильный дым, который шёл из-под кровли дома.
Новости Беларуси. 19 ноября около шести утра загорелся один из домов в деревне Быки Городокского района.
По информации Витебского ОУМЧС, прибывшие к месту происшествия спасатели увидели сильный дым, который шёл из-под кровли дома.
Фото: Витебское ОУМЧС
В момент загорания в помещении находился 62-летний мужчина, он самостоятельно вышел на улицу. Медики осмотрели гражданина, он был госпитализирован с ожогами различной степени тяжести.
Фото: Витебское ОУМЧС
Пожар ликвидирован. Огнём повреждено имущество, закопчены стены и потолок. Причина загорания выясняется, рассматривается версия неосторожности при курении.
На прошлой неделе ещё один пожар, причиной которого могла стать неосторожность при курении, произошёл в Витебске.
Чтобы спасти мужчину, спасателям пришлось вскрыть металлическую дверь (здесь подробности).