В берлинском аэропорту из-за ошибки уборщика более 50 человек отравились ядовитыми парами

Новости Германии. Масштабное ЧП в Берлине. В аэропорту Берлин-Тегель ядовитыми парами отравились более 50 человек. К образованию токсичных веществ привела ошибка уборщика. Он смешал чистящие средства в неверных пропорциях. Из-за этого пошла химическая реакция и образовались ядовитые пары. Доступ к одному из терминалов был временно перекрыт.

Сейчас аэропорт работает в штатном режиме. Все рейсы прибывают и отправляются по расписанию. Угрозы для жизни людей нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.