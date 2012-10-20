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В берлинском аэропорту из-за ошибки уборщика более 50 человек отравились ядовитыми парами

20 октября 2012 17:28
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Новости Германии. Масштабное ЧП в Берлине. В аэропорту Берлин-Тегель ядовитыми парами отравились более 50 человек. К образованию токсичных веществ привела ошибка уборщика. Он смешал чистящие средства в неверных пропорциях. Из-за этого пошла химическая реакция и образовались ядовитые пары. Доступ к одному из терминалов был временно перекрыт.

Сейчас аэропорт работает в штатном режиме. Все рейсы прибывают и отправляются по расписанию. Угрозы для жизни людей нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Массовое отравление

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