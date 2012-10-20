В Витебске от изнасилования рецидивистом школьницу спас 18-летний парень

Новости Беларуси. 18-летний витебчанин в одиночку спас девушку от насильника и помог милиции задержать преступника. Игорь Махонь не побоялся вступиться за девушку и до самого приезда милиции преследовал преступника. Если бы не храбрый поступок молодого человека, преступление вряд ли удалось бы раскрыть по горячим следам. Сегодня его наградили дипломом и премией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Поздно вечером возвращаясь домой Игорь услышал крики о помощи. В безлюдном дворе он не сразу разглядел 2 тени.



Игорь Махонь:

Шел, возле подъезда увидел какую-то тень, услышал крик «Помогите!» женским голосом, вернулся к этому дому, и там мужчина держал девушку, я побежал за ним, он начал убегать, девушка была в слезах, в истерике, начал его преследовать, при этом набрал милицию.



До приезда милиции Игорь старался не упустить из виду насильника. Тот пытался скрыться во дворах.



Игорь Махонь:

Он пытался скрыться, я район знаю с детства, он за домом скрыться пытался, но я знаю, что там тупик, я просто побежал в другую сторону и чтобы выбежать, ему только через меня.



Как потом оказалось, насильник напал на 15-летнюю девочку. До смерти напуганная жертва вряд ли смогла бы описать преступника. Без помощи Игоря его скорее всего не задержали по горячим следам. За мужество парня наградили дипломом и премией.



Игорь Евсеев, начальник УВД Витебского облисполкома:

Преступник начал убегать, добежал он до дома, но опять же, программа, которая проводилась в г. Витебске «Подъезд» дала свои результаты, он не смог открыть подъезд, никто ему не открыл дверь. Игорь позвонил в милицию, покуда ехал наш ближайший наряд, он наблюдал за преступником. И когда прибыл наряд, преступник был задержан. Вот это и есть гражданская позиция человека.



Игорь не побоялся погнаться за мужчиной, который был физически крепче да еще и вооружен ножом. Раньше парень занимался борьбой и боксом. Был готов дать отпор. Но тогда о себе даже не думал.



Игорь Махонь:

В шоке был, домой пришел, мне никто не верил.



Задержанный оказался рецидивистом. Ранее уже был судим за изнасилование. Теперь его приговорили к 8 годам лишения свободы. Так что своим храбрым поступком молодой витебчанин спас, возможно, не одну потенциальную жертву.