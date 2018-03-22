В Минске парень подозревается в похищении 6 000 долларов у родителей своей девушки

Новости Беларуси. В Минске задержан молодой человек, подозреваемый в краже шести тысяч долларов из квартиры своей девушки.
Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, когда гражданин бывал у девушки дома, он видел, как её родители вынимали из тайника отложенные на ремонт деньги. Воспользовавшись удобным случаем, парень забрал накопления.
Безработный 19-летний злоумышленник потратил деньги за неделю. Родители девушки узнали, кто взял деньги, и потребовали вернуть сбережения. После отказа потерпевшие сообщили о правонарушении в милицию.
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