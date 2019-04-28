В Берестовицком районе сильный дождь размыл дорогу

Новости Беларуси. 27 апреля около половины седьмого вечера стало известно о разрушении участка дороги в деревне Кончаны Берестовицкого района.

По сведениям Гродненского ОУМЧС, площадь обрушения составляет 2 метра в ширину и примерно 25 метров в длину. Дренажная труба не выдержала обильных осадков и схода воды с полей, в результате чего вода перелилась через проезжую часть и подмыла грунт.

28 апреля в начале первого часа ночи был восстановлен проезд по однополосному участку дороги.

Летом 2018 года в Гомеле прошёл сильный ливень.