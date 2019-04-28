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В Берестовицком районе сильный дождь размыл дорогу

28 апреля 2019 07:27
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Новости Беларуси. 27 апреля около половины седьмого вечера стало известно о разрушении участка дороги в деревне Кончаны Берестовицкого района.  

По сведениям Гродненского ОУМЧС, площадь обрушения составляет 2 метра в ширину и примерно 25 метров в длину. Дренажная труба не выдержала обильных осадков и схода воды с полей, в результате чего вода перелилась через проезжую часть и подмыла грунт.  

28 апреля в начале первого часа ночи был восстановлен проезд по однополосному участку дороги.  

Летом 2018 года в Гомеле прошёл сильный ливень.  

Посмотреть на фотографии затопленных улиц можно здесь.  

# Погода в Беларуси # происшествия

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