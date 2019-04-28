Подозреваемый в ложном минировании станции метро «Уручье» задержан

Новости Беларуси. 27 апреля примерно в 19:40 поступило ложное сообщение о заминировании станции метро «Уручье». Подозреваемый задержан.

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, мужчина позвонил сотрудникам МЧС и сказал, что заминировал станцию «Уручье». Временно были перекрыты входы и выходы станции, а люди – эвакуированы.

По сведениям Минского метрополитена, в 21.54 все три временно закрытые станции «Уручье», «Восток» и «Борисовский тракт» были снова открыты.

Согласно данным Следственного комитета, подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело за ложное сообщение об опасности. Проводятся следственные действия для выяснения деталей инцидента.

Зимой 2019 года нетрезвый мужчина «заминировал» станцию метро «Малиновка».