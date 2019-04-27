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Пожар на Ольманских болотах потушен

27 апреля 2019 12:41
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Новости Беларуси. Несколько суток боролись с огненной стихией спасатели и добровольцы,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Площадь повреждённых земель составила более 400 гектаров. По предварительной версии, причиной возгорания стали палы сухой растительности в Украине. Пламя перекинулось к нам с сопредельной территории.

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Помимо людей и специальной техники, в тушении была задействована авиация. Усложняла работы засушливая погода и сильный ветер.

# Пожар # происшествия # Фотофакт

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