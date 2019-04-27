Пожар на Ольманских болотах потушен

Новости Беларуси. Несколько суток боролись с огненной стихией спасатели и добровольцы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Несколько суток боролись с огненной стихией спасатели и добровольцы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Площадь повреждённых земель составила более 400 гектаров. По предварительной версии, причиной возгорания стали палы сухой растительности в Украине. Пламя перекинулось к нам с сопредельной территории.
Помимо людей и специальной техники, в тушении была задействована авиация. Усложняла работы засушливая погода и сильный ветер.