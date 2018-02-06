В Берестовицком районе четыре парня перевернули припаркованный Fiat

Новости Беларуси. В Берестовицком районе четверо молодых людей перевернули припаркованный автомобиль.

По информации УВД Гродненского облисполкома, 33-летний водитель Fiat оставил его на обочине без нарушений ПДД.

4 молодых парня, троим из которых по 29 лет, а одному – 19, перевернули с колес на крышу припаркованный автомобиль.

Ярослав Василевский, официальный представитель УВД Гродненского облисполкома:

«Пострадавший» Fiat довольно маленький, поэтому свой умысел четырём крепким гражданам удалось довести без проблем до конца. Когда владелец иномарки увидел, что случилось с его транспортным средством, то сразу обратился в милицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».

В конце декабря 2017 года в спальном районе Гродно неизвестные ночью прокалывали колеса.