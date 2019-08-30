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Ночью в Бресте в результате аварии такси перевернулось на крышу

30 августа 2019 09:43
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Новости Беларуси. 30 августа около половины первого ночи в Бресте столкнулись две иномарки.

Как сообщает БЕЛТА, 58-летний водитель такси за рулём Toyota выезжал со второстепенной дороги на одном из перекрёстков города. В этот момент по главной дороге на BMW двигалась женщина-водитель. Таксист не пропустил легковушку, произошло столкновение.

Toyota перевернулась на крышу. Пассажиров в машине не было. В аварии никто не пострадал. В отношении водителя такси составлены административные материалы за нарушение ПДД.

На неделе в Минске столкнулись микроавтобус и легковушка.

Один из водителей был без одежды – здесь подробности.

# Авария в Бресте # происшествия

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