Ночью в Бресте в результате аварии такси перевернулось на крышу

Новости Беларуси. 30 августа около половины первого ночи в Бресте столкнулись две иномарки.

Как сообщает БЕЛТА, 58-летний водитель такси за рулём Toyota выезжал со второстепенной дороги на одном из перекрёстков города. В этот момент по главной дороге на BMW двигалась женщина-водитель. Таксист не пропустил легковушку, произошло столкновение.

Toyota перевернулась на крышу. Пассажиров в машине не было. В аварии никто не пострадал. В отношении водителя такси составлены административные материалы за нарушение ПДД.

На неделе в Минске столкнулись микроавтобус и легковушка.