В Смолевичском районе легковушка врезалась в стоявший на обочине микроавтобус

Новости Беларуси. 1 сентября около девяти утра неподалёку от посёлка Центральный Смолевичского района столкнулись легковушка и микроавтобус.

Как сообщает МВД Беларуси, Mercedes 500 на российских номерах ехал по трассе М1. На 412 км автодороги легковушка врезалась в стоявший на обочине Mercedes Sprinter, в котором находились четыре человека.