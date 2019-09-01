В Смолевичском районе легковушка врезалась в стоявший на обочине микроавтобус

Новости Беларуси. 1 сентября около девяти утра неподалёку от посёлка Центральный Смолевичского района столкнулись легковушка и микроавтобус.
Как сообщает МВД Беларуси, Mercedes 500 на российских номерах ехал по трассе М1. На 412 км автодороги легковушка врезалась в стоявший на обочине Mercedes Sprinter, в котором находились четыре человека.
Согласно предварительной информации, водитель легковушки не справился с управлением. Участники аварии доставлены в медучреждение. Оба водителя были трезвыми.
На месте работают СОГ и сотрудники ГАИ. Выясняются подробности ДТП.
Летом 2019 года в Минске столкнулись микроавтобус и легковушка.
Один из водителей выбежал из машины без одежды – подробнее здесь.