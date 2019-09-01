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В Смолевичском районе легковушка врезалась в стоявший на обочине микроавтобус

01 сентября 2019 08:00
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Новости Беларуси. 1 сентября около девяти утра неподалёку от посёлка Центральный Смолевичского района столкнулись легковушка и микроавтобус.

Как сообщает МВД Беларуси, Mercedes 500 на российских номерах ехал по трассе М1. На 412 км автодороги легковушка врезалась в стоявший на обочине Mercedes Sprinter, в котором находились четыре человека.

В Смолевичском районе легковушка врезалась в стоявший на обочине микроавтобус-1

Фото: МВД Беларуси

Согласно предварительной информации, водитель легковушки не справился с управлением. Участники аварии доставлены в медучреждение. Оба водителя были трезвыми.

В Смолевичском районе легковушка врезалась в стоявший на обочине микроавтобус-4

Фото: МВД Беларуси

На месте работают СОГ и сотрудники ГАИ. Выясняются подробности ДТП.

В Смолевичском районе легковушка врезалась в стоявший на обочине микроавтобус-7

Фото: МВД Беларуси

Летом 2019 года в Минске столкнулись микроавтобус и легковушка.

Один из водителей выбежал из машины без одежды – подробнее здесь.

# Авария в Минской области # происшествия

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