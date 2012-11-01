Прямой эфир

В бельгийской тюрьме пропали ключи от 180 камер

01 ноября 2012 07:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Бельгии. Сотрудники тюрьмы города Левен  в Бельгии уже неделю не могут найти ключи от 180 камер с заключёнными и ряда служебных помещений.

По информации бельгийских СМИ связка ключей принадлежала тюремному священнику. Ее выкрали из кабинета. Священник обнаружил пропажу в минувший четверг. В ходе проверки выяснилось, что кабинет, где хранилась связка, не находился под постоянной охраной.

Факт кражи намеревались скрыть, но позже доложили в Брюссель. О бегстве заключённых пока сообщается. Однако сотрудники исправительного учреждения опасаются, что связка могла попасть к кому-либо из осуждённых.

Неприятные инциденты случались в этой тюрьме и ранее. Однажды по ошибке отпустили человека, который не полностью отбыл наказание. До этого - забыли уведомить о смерти семью заключенного, покончившего жизнь самоубийством.

Напомним, потеря комплекта ключей от стадиона Wembley в Лондоне могла сорвать девять матчей олимпийского турнира по футболу.

# происшествия # Кража

Другие новости рубрики

Все новости
01 ноября 2012 06:22

В Барановичах погиб солдат-срочник

31 октября 2012 17:57

Пожар в Минске. Из-за неисправного камина загорелся частный дом на улице Новаторской

31 октября 2012 09:10

Житель Бреста взорвал своих гостей гранатой