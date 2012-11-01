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В Барановичах погиб солдат-срочник

01 ноября 2012 06:22
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Новости Беларуси. В одной из воинских частей в Барановичах солдат-срочник получил травмы, несовместимые с жизнью, в результате ремонта заправочной станции на территории воинской части: на него упала бетонная плита. Как сообщили в Министерстве обороны, несчастный случай произошел при демонтаже крыши.

Трагедия произошла днем 29 октября. В какой части погиб парень, его имя и возраст указывать не спешат. По неофициальной информации, парень служил в 85 бригаде связи.

Комиссия министерства обороны и Следственный комитет проводят проверку произошедшего и выясняют причины несчастного случая.

Военное ведомство выражает соболезнование родным и близким военнослужащего и окажет им соответствующую помощь согласно законодательству.

Это уже третий случай гибели солдат  за последнее время. В августе этого года несчастные случаи со смертельным исходом произошли также в Брестской области и Витебской области.

# происшествия # Аварии # Гибель солдат в армии

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