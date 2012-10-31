Житель Бреста взорвал своих гостей гранатой

Новости Беларуси. В одном из частных домов Бреста произошла пьяная разборка с трагическим финалом.

Между хозяином и гостями возникла ссора. 49-летний мужчина, хозяин дома, с помощью взрывного устройства решил найти выход из конфликтной ситуации. В деревянном доме выбило окна, мужчину и женщину зацепило осколками.

По предварительным данным, в результате взрыва пострадали два человека. Как сообщает УВД Брестского облисполкома, один раненый смог самостоятельно добраться до собственной квартиры, откуда его и госпитализировали. Другую жертву, сожительницу мужчины, взорвавшего гранату, обнаружили на полу в доме, где и произошла трагедия.

На месте происшествия работают криминалисты. Назначен ряд экспертиз. Какого типа было взрывное устройство, как и оно оказалось в доме брестчанина, пока не уточнятся.

По статье «Покушение на убийство двух и более человек» возбуждено уголовное дело. Статья предусматривает наказание либо лишение свободы сроком от 8 до 25 лет, либо пожизненное заключение.