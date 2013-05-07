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Пожар в Несвижском районе. Погибли мать и трое детей

07 мая 2013 07:21
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Новости Беларуси. В Несвижском районе Минской области выясняют причины пожара, который унес жизни четырех человек — матери и троих детей. ЧП произошло накануне около 11 вечера в деревне Амлынцы. Отец в это время был на работе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Строение горело открытым пламенем, обрушилась крыша. Полностью сгорели дом и сарай, поврежден автомобиль.

Семья характеризовалась с положительной стороны, в прошлом году принимала участие в районном конкурсе многодетных семей.

В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа, сотрудники МЧС, милиция. Назначены экспертизы и другие исследования.

В ходе осмотра каких-либо явных признаков, указывающих на криминальный характер гибели людей, не установлено. Рассматривается версия возгорания - неисправность включенного электроприбора.

# происшествия # Фотофакт # Гибель детей

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