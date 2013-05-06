Останки двух белорусок найдены в лесу под Геленджиком

Новости России. Шокирующая находка. В лесу под Геленджиком, что в Краснодарском крае России, обнаружены мумифицированные останки двух гражданок Беларуси. Как выяснилось, они были зарегистрированы в Витебской и Минской областях.

По данным экспертов, смерть 30-летних женщин наступила не менее полутора месяцев назад. Судя по тому, что на телах нет следов насилия, а в палатке, где и были найдены мумии молодых белорусок, находились их вещи, гибель наступила из-за несчастного случая. По предварительной версии, переохлаждения.

Сейчас дело передано в Следственный комитет России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Смяцкая, помощник руководителя Следственного управления следственного комитета России по Краснодарскому краю (по телефону):

По данному факту следственным отделом по городу Геленджику краевого следственного Управления следственного комитета России организовано проведение доследственной проверки. По предварительным данным судебно-медицинского исследования тел погибших, причиной их смерти явилось переохлаждение. Прижизненно полученных серьезных повреждений на останках предварительно не обнаружено. В настоящее время проводятся проверочные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего события. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.