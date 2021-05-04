В Беларуси за сутки в 390 населённых пунктах из-за сильного ветра нарушилось электроснабжение

Новости Беларуси. Электроснабжение в течение прошедших суток, 3 мая, нарушалось почти в 400 населенных пунктах Беларуси. Больше всего от порывистого ветра пострадало несколько деревень в Минской и Гродненской областях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отключения оперативно устранялись аварийными бригадами. По состоянию на утро 4 мая остаются без электроснабжения четыре трансформаторные подстанции.