В Беларуси за сутки в 390 населённых пунктах из-за сильного ветра нарушилось электроснабжение
Новости Беларуси. Электроснабжение в течение прошедших суток, 3 мая, нарушалось почти в 400 населенных пунктах Беларуси. Больше всего от порывистого ветра пострадало несколько деревень в Минской и Гродненской областях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Отключения оперативно устранялись аварийными бригадами. По состоянию на утро 4 мая остаются без электроснабжения четыре трансформаторные подстанции.
Зафиксированы многочисленные падения деревьев. Известно о полусотне таких случаев. Также повреждены кровли двух жилых домов и одного сельскохозяйственного здания. Виной всему циклон «Даниэль». Он сопровождается не только порывистым ветром, но и дождем и мокрым снегом.
Сегодня прогноз останется прежним: ветрено с кратковременными осадками. Объявлен оранжевый уровень опасности.