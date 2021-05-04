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В Беларуси за сутки в 390 населённых пунктах из-за сильного ветра нарушилось электроснабжение

04 мая 2021 09:01
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Новости Беларуси. Электроснабжение в течение прошедших суток, 3 мая, нарушалось почти в 400 населенных пунктах Беларуси. Больше всего от порывистого ветра пострадало несколько деревень в Минской и Гродненской областях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси за сутки в 390 населённых пунктах из-за сильного ветра нарушилось электроснабжение-1

Отключения оперативно устранялись аварийными бригадами. По состоянию на утро 4 мая остаются без электроснабжения четыре трансформаторные подстанции.

В Беларуси за сутки в 390 населённых пунктах из-за сильного ветра нарушилось электроснабжение-4

Зафиксированы многочисленные падения деревьев. Известно о полусотне таких случаев. Также повреждены кровли двух жилых домов и одного сельскохозяйственного здания. Виной всему циклон «Даниэль». Он сопровождается не только порывистым ветром, но и дождем и мокрым снегом.

Сегодня прогноз останется прежним: ветрено с кратковременными осадками. Объявлен оранжевый уровень опасности.

# Электроснабжение # происшествия # Фотофакт

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