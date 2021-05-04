Семья из Гомеля перевела мошенникам 67 тысяч рублей. Вот как белорусы становятся жертвами киберпреступников

Новости Беларуси. Несмотря на предупреждения, растет число краж с банковских карт. И вот очередные примеры, которые уже стали типичными. На днях в милицию обратился житель Борисова. Мужчина сообщил о том, что у него похитили почти 11 тысяч рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В мессенджере Viber ему позвонил молодой человек и представился работником службы безопасности банка. По ту сторону трубки незнакомец сообщил, что с карточки пытаются снять деньги. Местный житель совершил все операции, которые предложил лжесотрудник банка, в результате чего с карточки исчезли все имеющиеся деньги.

Семья из Гомеля и вовсе взяла кредиты, чтобы перевести 67 тысяч рублей. Мошенники действовали по аналогичной схеме. Сотрудники уголовного розыска сообщили, что семья стала жертвой классического телефонного развода на деньги. Следователи рекомендуют не общаться в мессенджерах с лицами, представляющимися сотрудниками банка и не переходить по подозрительным ссылкам.