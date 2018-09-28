В Беларуси впервые задержали продавцов скиммеров
Новости Беларуси. Устройства нового образца, которые крайне сложно заметить на банкомате, рекламировали и продавали через интернет несколько жителей Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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По данным правоохранителей, такие скиммеры могли считывать информацию с магнитной полосы банковских платежных карт и получать сведения о ПИН-кодах к ним.
Кирилл Вяткин, заместитель начальника управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД Беларуси:
Ранее подобные устройства устанавливались на приемник банковской карты и при внимательном рассмотрении визуально определялись. Новые же устройства предназначены для погружения внутрь банкомата, снаружи крепится лишь миниатюрная камера, записывающая ПИН-код держателя карточки. При этом имеющиеся на сегодняшний день антискимминговые устройства, установленные в ряде банкоматов, бессильны перед таким способом преступной деятельности.
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У гродненцев изъяли серию таких устройств. Их стоимость на черном рынке достигает нескольких тысяч долларов. По оперативной информации, злоумышленники планировали использовать их в разных регионах страны.