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В Беларуси впервые задержали продавцов скиммеров

28 сентября 2018 06:46
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Новости Беларуси. Устройства нового образца, которые крайне сложно заметить на банкомате, рекламировали и продавали через интернет несколько жителей Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Житель Полоцка обвиняется в хищении с чужих банковских карточек более 5 800 рублей

По данным правоохранителей, такие скиммеры могли считывать информацию с магнитной полосы банковских платежных карт и получать сведения о ПИН-кодах к ним.

В Беларуси впервые задержали продавцов скиммеров-1

Кирилл Вяткин, заместитель начальника управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД Беларуси:
Ранее подобные устройства устанавливались на приемник банковской карты и при внимательном рассмотрении визуально определялись. Новые же устройства предназначены для погружения внутрь банкомата, снаружи крепится лишь миниатюрная камера, записывающая ПИН-код держателя карточки. При этом имеющиеся на сегодняшний день антискимминговые устройства, установленные в ряде банкоматов, бессильны перед таким способом преступной деятельности.

В Беларуси впервые задержали продавцов скиммеров-4

Мошенничество в интернете: как вас могут обмануть и что делать, если это произошло?

У гродненцев изъяли серию таких устройств. Их стоимость на черном рынке достигает нескольких тысяч долларов. По оперативной информации, злоумышленники планировали использовать их в разных регионах страны.

# Мошенничество # происшествия # Фотофакт

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