В Беларуси впервые задержали продавцов скиммеров

Новости Беларуси. Устройства нового образца, которые крайне сложно заметить на банкомате, рекламировали и продавали через интернет несколько жителей Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Житель Полоцка обвиняется в хищении с чужих банковских карточек более 5 800 рублей

По данным правоохранителей, такие скиммеры могли считывать информацию с магнитной полосы банковских платежных карт и получать сведения о ПИН-кодах к ним.