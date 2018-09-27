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В Минском районе водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП: ГАИ ищет очевидцев аварии

27 сентября 2018 20:39
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Новости Беларуси. Госавтоинспекция Минской области ищет очевидцев аварии, произошедшей 23 сентября около 9 часов вечера на участке дороги между деревнями Бровки и Семково Минского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минском районе водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП: ГАИ ищет очевидцев аварии-1

Водитель сбил пешехода и оставил место происшествия. Раненый был доставлен в областную больницу. Тех, кому что-либо известно об этом ДТП, просят сообщить в Госавтоинспекцию.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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