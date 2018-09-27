В Минском районе водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП: ГАИ ищет очевидцев аварии

Новости Беларуси. Госавтоинспекция Минской области ищет очевидцев аварии, произошедшей 23 сентября около 9 часов вечера на участке дороги между деревнями Бровки и Семково Минского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Водитель сбил пешехода и оставил место происшествия. Раненый был доставлен в областную больницу. Тех, кому что-либо известно об этом ДТП, просят сообщить в Госавтоинспекцию.