Прямой эфир

Мужчина спустился 3 этажа за ключами по мусоропроводу и застрял

27 сентября 2018 18:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Курьезный случай произошел в одном из столичных домов на Неманской: мужчина полез в мусоропровод за ключами и застрял, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Рогачёве нога 4-летнего ребёнка застряла в батарее

Мужчина спустился 3 этажа за ключами по мусоропроводу и застрял-1

Минчанин, будучи подшофе и находясь в гостях у знакомого, выбрасывал мусор и случайно уронил ключи от своей квартиры в мусоропровод. Поверив в суперсилу, он решил достать их самостоятельно и начал спускаться по каналу мусоропровода с 9-го этажа.

Мужчина спустился 3 этажа за ключами по мусоропроводу и застрял-4

На уровне 6-го этажа ему удалось найти ценную потерю, но самостоятельно выбраться он уже не смог. На помощь пришли спасатели. Мужчину доставили в больницу.

# Необычное # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Змея, которая напугала постояльцев гостиницы, ждёт своего хозяина в зоопарке
27 сентября 2018 17:46

Змея, которая напугала постояльцев гостиницы, ждёт своего хозяина в зоопарке

В Минске спасатели достали из мусоропровода застрявшего мужчину
27 сентября 2018 14:55

В Минске спасатели достали из мусоропровода застрявшего мужчину

Девочку, уснувшую под дверью квартиры в Скиделе, и её сестер забрали из дома в социально-педагогический центр
27 сентября 2018 13:24

Девочку, уснувшую под дверью квартиры в Скиделе, и её сестер забрали из дома в социально-педагогический центр