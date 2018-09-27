Мужчина спустился 3 этажа за ключами по мусоропроводу и застрял

Новости Беларуси. Курьезный случай произошел в одном из столичных домов на Неманской: мужчина полез в мусоропровод за ключами и застрял, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Курьезный случай произошел в одном из столичных домов на Неманской: мужчина полез в мусоропровод за ключами и застрял, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Минчанин, будучи подшофе и находясь в гостях у знакомого, выбрасывал мусор и случайно уронил ключи от своей квартиры в мусоропровод. Поверив в суперсилу, он решил достать их самостоятельно и начал спускаться по каналу мусоропровода с 9-го этажа.
На уровне 6-го этажа ему удалось найти ценную потерю, но самостоятельно выбраться он уже не смог. На помощь пришли спасатели. Мужчину доставили в больницу.