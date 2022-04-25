В Беларуси вновь активизировались телефонные мошенники. Пожилая минчанка уже лишилась более 19 тыс долларов

Новости Беларуси. МВД Беларуси призывает граждан повысить бдительность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вновь активизировались мошенники, которые обманывают доверчивых граждан по телефону. Речь идет прежде всего о людях пенсионного возраста, которым звонят с неутешительной новостью о близком родственнике.

Подобный звонок обошелся пожилой минчанке в 19 тысяч долларов. Пенсионерке с неизвестного номера позвонила якобы ее дочь, проживающая в Дании. Рыдая, девушка рассказала, что попала в дорожную аварию, и теперь ей нужны деньги на лечение и реабилитацию. Чуть позже раздался звонок от лжеконсула. Мужчина сообщил, что виновница ДТП – дочь минчанки, и предложил женщине решить вопрос с полицией.