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В Беларуси вновь активизировались телефонные мошенники. Пожилая минчанка уже лишилась более 19 тыс долларов

25 апреля 2022 06:37
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Новости Беларуси. МВД Беларуси призывает граждан повысить бдительность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вновь активизировались мошенники, которые обманывают доверчивых граждан по телефону. Речь идет прежде всего о людях пенсионного возраста, которым звонят с неутешительной новостью о близком родственнике.

В Беларуси вновь активизировались телефонные мошенники. Пожилая минчанка уже лишилась более 19 тыс долларов-1

Подобный звонок обошелся пожилой минчанке в 19 тысяч долларов. Пенсионерке с неизвестного номера позвонила якобы ее дочь, проживающая в Дании. Рыдая, девушка рассказала, что попала в дорожную аварию, и теперь ей нужны деньги на лечение и реабилитацию. Чуть позже раздался звонок от лжеконсула. Мужчина сообщил, что виновница ДТП – дочь минчанки, и предложил женщине решить вопрос с полицией.

В Беларуси вновь активизировались телефонные мошенники. Пожилая минчанка уже лишилась более 19 тыс долларов-4

Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК по Минску:
Потерпевшая сообщила, что дома хранится более 19 тысяч долларов США. Мужчину устроила эта сумма и он сказал пенсионерке написать под его диктовку заявление о прекращении уголовного дела и передать его с деньгами, когда придет курьер. Фактически сразу после разговора раздался звонок в дверь. Перед тем как забрать деньги, курьер попросил их пересчитать. Далее снова начали поступать звонки с неизвестных номеров с просьбой погасить ущерб за разбитую машину.

Следователи по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере, возбудили уголовное дело. Выясняются обстоятельства произошедшего.

# Мошенничество # происшествия # Екатерина Гарлинская # Фотофакт

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