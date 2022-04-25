В Беларуси вновь активизировались телефонные мошенники. Пожилая минчанка уже лишилась более 19 тыс долларов
Новости Беларуси. МВД Беларуси призывает граждан повысить бдительность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вновь активизировались мошенники, которые обманывают доверчивых граждан по телефону. Речь идет прежде всего о людях пенсионного возраста, которым звонят с неутешительной новостью о близком родственнике.
Подобный звонок обошелся пожилой минчанке в 19 тысяч долларов. Пенсионерке с неизвестного номера позвонила якобы ее дочь, проживающая в Дании. Рыдая, девушка рассказала, что попала в дорожную аварию, и теперь ей нужны деньги на лечение и реабилитацию. Чуть позже раздался звонок от лжеконсула. Мужчина сообщил, что виновница ДТП – дочь минчанки, и предложил женщине решить вопрос с полицией.
Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК по Минску:
Потерпевшая сообщила, что дома хранится более 19 тысяч долларов США. Мужчину устроила эта сумма и он сказал пенсионерке написать под его диктовку заявление о прекращении уголовного дела и передать его с деньгами, когда придет курьер. Фактически сразу после разговора раздался звонок в дверь. Перед тем как забрать деньги, курьер попросил их пересчитать. Далее снова начали поступать звонки с неизвестных номеров с просьбой погасить ущерб за разбитую машину.
Следователи по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере, возбудили уголовное дело. Выясняются обстоятельства произошедшего.