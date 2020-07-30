Житель Солигорска угнал такси и погиб в аварии в Слуцком районе

Как сообщает МВД Беларуси, пока таксист разменивал деньги, оставив ключи в замке зажигания, нетрезвый 40-летний пассажир пересел за руль и угнал Renault Logan. Через некоторое время автомобиль обнаружили сотрудники ГАИ и начали преследование.

Новости Беларуси. 30 июля примерно в 3:40 в Солигорском районе с автозаправки было угнано такси.

Примерно в 4:15 иномарка двигалась по трассе Р23. На 98 км дороги возле деревни Василинки Слуцкого района водитель не удержал машину на проезжей части и врезался в ограждение на разделительной полосе.

Renault отбросило на автомобиль ДПС, а затем машина загорелась. Находившийся за рулём житель Солигорска погиб на месте. Правоохранители не пострадали, ведётся проверка.