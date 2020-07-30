Прямой эфир

Житель Солигорска угнал такси и погиб в аварии в Слуцком районе

30 июля 2020 08:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 30 июля примерно в 3:40 в Солигорском районе с автозаправки было угнано такси.

Как сообщает МВД Беларуси, пока таксист разменивал деньги, оставив ключи в замке зажигания, нетрезвый 40-летний пассажир пересел за руль и угнал Renault Logan. Через некоторое время автомобиль обнаружили сотрудники ГАИ и начали преследование.

Житель Солигорска угнал такси и погиб в аварии в Слуцком районе -1

Фото: МВД Беларуси 

Примерно в 4:15 иномарка двигалась по трассе Р23. На 98 км дороги возле деревни Василинки Слуцкого района водитель не удержал машину на проезжей части и врезался в ограждение на разделительной полосе.

Renault отбросило на автомобиль ДПС, а затем машина загорелась. Находившийся за рулём житель Солигорска погиб на месте. Правоохранители не пострадали, ведётся проверка.

На прошлой неделе под Скиделем легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в фуру. Погибли три человека – здесь подробности.

# Авария в Минской области # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Ляховичском районе из реки Щара спасён мужчина
30 июля 2020 07:53

В Ляховичском районе из реки Щара спасён мужчина

«Минскводоканал»: утечка воды в Минске локализована
29 июля 2020 14:04

«Минскводоканал»: утечка воды в Минске локализована

Самому младшему 24 года. Под Минском задержаны боевики иностранной ЧВК
29 июля 2020 13:49

Самому младшему 24 года. Под Минском задержаны боевики иностранной ЧВК