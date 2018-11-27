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В Смолевичах автомобиль сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе

27 ноября 2018 17:55
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Новости Беларуси. Следователи ищут очевидцев ДТП в Смолевичах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Напомним, в субботу 24 ноября около 18 часов местная жительница при повороте на улицу Советскую сбила 10-летнего мальчика.

В Смолевичах автомобиль сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе -1

Он перебегал проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. В результате школьника доставили в больницу с тяжелыми травмами. Сейчас выясняются обстоятельства аварии.

Если вы владеете какой-либо информацией, просьба сообщить в Следственный комитет.

В Смолевичах автомобиль сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе -4

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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