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Перед кольцевой в районе Уручья столкнулись автобус, автомобиль и машина ГАИ

27 ноября 2018 20:28
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Новости Беларуси. Сразу две аварии в вечерний час пик практически парализовали движение на проспекте Независимости в сторону Уручья, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Перед кольцевой в районе Уручья столкнулись автобус, автомобиль и машина ГАИ-1

Около 18 часов перед кольцевой столкнулись автобус, легковой автомобиль, а также машина ГАИ. По предварительной информации, никто не пострадал, но движение в этой части города на время оказалось парализованным.

Еще одна незначительная авария произошла на проспекте Независимости возле Национальной библиотеки.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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