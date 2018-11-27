Перед кольцевой в районе Уручья столкнулись автобус, автомобиль и машина ГАИ

Новости Беларуси. Сразу две аварии в вечерний час пик практически парализовали движение на проспекте Независимости в сторону Уручья, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Около 18 часов перед кольцевой столкнулись автобус, легковой автомобиль, а также машина ГАИ. По предварительной информации, никто не пострадал, но движение в этой части города на время оказалось парализованным.

Еще одна незначительная авария произошла на проспекте Независимости возле Национальной библиотеки.