В Беларуси арестовали скупщика брендовых доменов для продажи небрендовых вещей

Новости Беларуси. Виртуальный обман. Впервые в истории белорусского следствия завершено расследование уголовного дела об использовании товарных знаков крупных предприятий в корыстных целях. Незаконная схема действовала с 2009 года. Обвиняемый зарегистрировал в сети доменные имена и создал более 80 сайтов брендовых фирм. На них и попадали потенциальные покупатели при переходе по Интернет-ссылкам.

За счет большой посещаемости данных ресурсов мошенник получал доход. Как правило, на сайтах предлагалось приобрести автомобили, шины, мебель, косметику.

Ущерб, причиненный предприятиям, оценивается в сумму свыше 100 миллионов рублей. Сейчас обвиняемый находится в следственном изоляторе. Ему грозит до 5 лет лишения свободы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Мохнач, следователь по особо важным делам главного следственного управления Следственного комитета Республики Беларусь:

Проведенными следственными действиями и оперативными мероприятиям, была доказана полная виновность данного лица и его причастность к совершению данных преступлений.

Человек, когда хотел приобрести какую-то продукцию крупного предприятия, автоматически попадал на сайт с использованием товарного знака, где был размещен телефон совершенно другой конторы. На этих сайтах были представлены образцы продукции гораздо низкого качества, что наносило ущерб деловой репутации данных предприятий.