Тайфун «Саола» в Китае: скорость ветра – 170 км/ч, закрыты школы, отменены маршруты поездов и авиарейсы

Новости Китая. Китай под ударом мощного тайфуна «Саола». По распоряжению властей, во многих городах и уездах страны 2 августа не будут работать школы, правительственные и финансовые учреждения. Отменены маршруты поездов и авиарейсов. Закрыты торги на фондовой бирже.

Гигантский атмосферный вихрь, порывы которого достигают более 170 километров в час, сопровождают ливни.

«Саола» уже проявил себя на Филиппинах, где унес жизни более 10 человек. Это уже 9 по счету тайфун в Восточной Азии в этом сезоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.