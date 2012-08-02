Прямой эфир

Тайфун «Саола» в Китае: скорость ветра – 170 км/ч, закрыты школы, отменены маршруты поездов и авиарейсы

02 августа 2012 07:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Китая. Китай под ударом мощного тайфуна «Саола». По распоряжению властей, во многих городах и уездах страны 2 августа не будут работать школы, правительственные и финансовые учреждения. Отменены маршруты поездов и авиарейсов. Закрыты торги на фондовой бирже.

Гигантский атмосферный вихрь, порывы которого достигают более 170 километров в час, сопровождают ливни.

«Саола» уже проявил себя на Филиппинах, где унес жизни более 10 человек. Это уже 9 по счету тайфун в Восточной Азии в этом сезоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Природные катаклизмы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
12 семей уже 3 месяца живут без газа и горячей воды из-за проведения капитального ремонта
01 августа 2012 18:50

12 семей уже 3 месяца живут без газа и горячей воды из-за проведения капитального ремонта

01 августа 2012 14:09

В сети появилось видео, как сбивают пешехода на юго-западе Минска

01 августа 2012 13:14

Жительница Сморгони подарила 3 000 долларов интернет-мошеннику, который пообещал жениться на ней