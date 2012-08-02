Рецепты наркотических препаратов за вознаграждение выписывала врач-онколог в Минске

Новости Беларуси. Врач-онколог одного из столичных медицинских учреждений подозревается в получении взяток за незаконную выдачу рецептов наркотических препаратов, сообщает ctv.by со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома.

В феврале нынешнего года правоохранителями онколог была задержана на своём рабочем месте с поличным. За денежное вознаграждение она выдала «пациенту» два рецепта на приобретение лекарственного препарата «Димедрол», вызывающего наркотическое опьянение.

Как выяснилось позже, незаконную выдачу рецептов медицинский работник поставила на поток. На протяжении более двух лет она выписывала рецепты на получение «Демидрола», а также «Трамадола» (препараты из группы наркотических анальгетиков).

Как отмечают в ГУВД Мингорисполкома, рецепты выписывались на реально существующих пациентов, с указанием их возраста и места жительства. Пациенты об этом даже не догадывались. Что касается лже-клиентов, то недостатков в них медицинский работник не испытывала. Наркотически зависимые по средствам «сарафанного радио» распространяли информацию о «добром» докторе. За два года у онколога сформировался круг постоянных «пациентов». Сотрудники правоохранительных органов насчитали не менее 148 эпизодов преступной деятельности.

Следствие в отношении подозреваемой находится на стадии завершения. В ближайшее время материалы дела будут направлены в суд.