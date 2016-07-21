Проверяют водителей на трезвость: ГАИ начала рейды в Минской области с 21 июля

Новости Беларуси. В Минской области стартует акция «Трезвый водитель». Рейдовые группы будут дежурить вблизи объектов торговли спиртными напитками, рядом с кафе, дискотеками и местами массового отдыха.

Только с начала года в Минской области задержано почти две тысячи 700 водителей в состоянии алкогольного опьянения, из них около 140 находились за рулем в нетрезвом состоянии повторно.

За вождение под градусом нарушителю грозит лишение водительских прав сроком на три года и штраф до 100 базовых величин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За повторное управление машиной в пьяном состоянии правонарушителя привлекут к уголовной ответственности и могут конфисковать автомобиль.