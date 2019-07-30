Грузовой вагон сошёл с рельсов на станции Брест-Восточный

Новости Беларуси. 29 июля в 23:05 на железнодорожной станции Брест-Восточный с рельсов сошёл грузовой вагон.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Брестское отделение Белорусской железной дороги, во время выполнения маневровой работы в чётном сортировочном парке станции с рельсов сошёл пустой грузовой вагон. Он является собственностью ОАО «Беларуськалий» и используется для перевозки минеральных удобрений.

В инциденте никто не пострадал. Примерно в шесть часов утра вагон был поставлен на тележки. Выясняются причины случившегося.