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Грузовой вагон сошёл с рельсов на станции Брест-Восточный

30 июля 2019 09:54
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Новости Беларуси. 29 июля в 23:05 на железнодорожной станции Брест-Восточный с рельсов сошёл грузовой вагон.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Брестское отделение Белорусской железной дороги, во время выполнения маневровой работы в чётном сортировочном парке станции с рельсов сошёл пустой грузовой вагон. Он является собственностью ОАО «Беларуськалий» и используется для перевозки минеральных удобрений.

В инциденте никто не пострадал. Примерно в шесть часов утра вагон был поставлен на тележки. Выясняются причины случившегося.

# ЧП # происшествия

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