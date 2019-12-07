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В Бресте произошло два наезда на несовершеннолетних на пешеходном переходе

07 декабря 2019 07:31
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Новости Беларуси. В Бресте за сутки произошло два наезда на несовершеннолетних. 

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, примерно в восемь утра 31-летний водитель Audi 80 двигался по улице Речицкой. В какой-то момент автомобиль не пропустил 11-летнего школьника, переходившего дорогу по пешеходному переходу. 

Ребёнок получил травмы и был госпитализирован. 

В Бресте произошло два наезда на несовершеннолетних на пешеходном переходе-1

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома 

Около двух часов дня 58-летний водитель Peugeot ехал по улице Орджоникидзе. На пешеходном переходе иномарка сбила 15-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть. Пострадавшая была доставлена в больницу. 

В Бресте произошло два наезда на несовершеннолетних на пешеходном переходе-4

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома 

По фактам ДТП проводятся проверки. 

На неделе в Могилёве женщина перебегала дорогу на запрещающий сигнал светофора. 

Её сбила машина – подробности здесь

# Авария в Бресте # происшествия

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