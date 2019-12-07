В Бресте произошло два наезда на несовершеннолетних на пешеходном переходе

Новости Беларуси. В Бресте за сутки произошло два наезда на несовершеннолетних.

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, примерно в восемь утра 31-летний водитель Audi 80 двигался по улице Речицкой. В какой-то момент автомобиль не пропустил 11-летнего школьника, переходившего дорогу по пешеходному переходу.

Ребёнок получил травмы и был госпитализирован.