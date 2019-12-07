В Бресте произошло два наезда на несовершеннолетних на пешеходном переходе
Новости Беларуси. В Бресте за сутки произошло два наезда на несовершеннолетних.
Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, примерно в восемь утра 31-летний водитель Audi 80 двигался по улице Речицкой. В какой-то момент автомобиль не пропустил 11-летнего школьника, переходившего дорогу по пешеходному переходу.
Ребёнок получил травмы и был госпитализирован.
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
Около двух часов дня 58-летний водитель Peugeot ехал по улице Орджоникидзе. На пешеходном переходе иномарка сбила 15-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть. Пострадавшая была доставлена в больницу.
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
По фактам ДТП проводятся проверки.
На неделе в Могилёве женщина перебегала дорогу на запрещающий сигнал светофора.
Её сбила машина – подробности здесь.