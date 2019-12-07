В Кобрине мужчина оплачивал покупку коктейлей чужой карточкой

Новости Беларуси. В Кобрине мужчина украл чужую банковскую карточку и оплачивал ею покупки.

Как сообщает МВД Беларуси, в милицию обратился местный житель и сказал, что получил СМС о списании денег с потерянной карточки. Заявитель уточнил, что недавно выпивал в одном из ночных клубов города и оставил там свою куртку. Одежду, в кармане которой находились банковская карта, телефон и связка ключей, кто-то забрал.

Выяснилось, что содержимым чужих карманов заинтересовался другой посетитель бара. Молодой человек забрал карточку, куртку выкинул за клубом, а мобильник и ключи вручил знакомому с просьбой передать бармену и сказать, что нашёл. Знакомый исполнил просьбу – его действия зафиксировала камера видеонаблюдения.

Далее гражданин воспользовался чужой карточкой, чтобы оплачивать коктейли в другом увеселительном заведении. Чтобы не приходилось вводить пин-код, мужчина покупал напитки стоимостью не выше 20 рублей. Всего оказалось потрачено 135 рублей.

Однако после каждого списания денег владельцу карточки приходили уведомления, иногда указывалось место списания денег. Сотрудники милиции легко нашли нового «владельца» карточки – им оказался 20-летний безработный житель Кобрина. Парень задержан.

Действиям фигуранта даётся правовая оценка.

Осенью 2019 года в Борисовском районе мужчина подозревался в оплате своих покупок чужой банковской картой.