Новости Беларуси. Трагическая новость в начале школьных каникул. В Барановичском районе на 10-летнюю девочку обрушилась кирпичная колонна. Ребенок погиб на месте.

Известно, что девочка вместе с семьей приехала сюда погостить из города Мосты Гродненской области. Хозяин дома возвел колонну сам, а в качестве укрепления использовал лишь обычный металлический прут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марина Дранькова, официальный представитель управления Следственного комитета Республики Беларусь по Брестской области:

По предварительным данным, отец погибшей девушки прислонился к кирпичному столбу, поставленному перед домом для последующего сооружения навеса. В тот момент произошло отсоединение нижней части кладки от основания, в результате чего произошло падение столба, когда рядом находилась 10-летняя девочка. Выясняются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, которые привели к гибели девочки. Назначена судебно-медицинская экспертиза, опрошены родные погибшей.