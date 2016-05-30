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В Могилевском районе задержан автомобиль с более 200 тысячами доз метадона на сумму почти $3 млн

30 мая 2016 10:17
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Новости Беларуси. Белорусские правоохранители перекрыли канал поставки наркотиков в Евросоюз. Задержаны участники межгосударственной преступной группы, которая на протяжении нескольких лет занималась поставками метадона и героина транзитом через Беларуси и Украину в страны ЕС.

Спецоперация проходила в Могилевском районе. Сотрудниками милиции был остановлен автомобиль, при обыске которого в тайниках оперативники обнаружили более 200 тысяч доз наркотика на сумму почти 3 миллиона долларов.

Расследование дела продолжается. В настоящее время правоохранители занимается поиском организатора преступной группы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Наркотики # происшествия

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