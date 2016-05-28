В Солигорске ликвидировали утечку соляной кислоты из цистерны

Новости Беларуси. В Солигорске ликвидирована утечка соляной кислоты из цистерны. ЧП произошло накануне вечером на железнодорожной станции «Калий-3».



Пресс-служба Минского областного управления МЧС:

По прибытии подразделений МЧС наблюдалось парение кислоты вблизи цистерны. Проводились замеры состояния воздуха, на расстоянии в 40 метрах от цистерны все показатели были в норме. Спасатели создали водяную завесу и наложили бандаж (специальный кислостойкий пластырь) для устранения течи. Позднее на место прибыла к месту вторая железнодорожная цистерна, и были проведены работы по перекачке кислоты. Работы завершены в 02:50. Причина произошедшего выясняется.