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В Солигорске ликвидировали утечку соляной кислоты из цистерны

28 мая 2016 14:09
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Новости Беларуси. В Солигорске ликвидирована утечка соляной кислоты из цистерны. ЧП произошло накануне вечером на железнодорожной станции «Калий-3».

Пресс-служба Минского областного управления МЧС:
По прибытии подразделений МЧС наблюдалось парение кислоты вблизи цистерны. Проводились замеры состояния воздуха, на расстоянии в 40 метрах от цистерны все показатели были в норме. Спасатели создали водяную завесу и наложили бандаж (специальный кислостойкий пластырь) для устранения течи. Позднее на место прибыла к месту вторая железнодорожная цистерна, и были проведены работы по перекачке кислоты. Работы завершены в 02:50. Причина произошедшего выясняется.

# происшествия # Техногенные катастрофы

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