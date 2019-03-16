Прямой эфир

Двух мужчин спасли с отколовшейся льдины на Чижовском водохранилище

16 марта 2019 07:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На акватории Чижовского водохранилища были спасены двое мужчин.

По информации МЧС, происшествие случилось днем 15 марта. Мужчина сообщил, что он вместе с товарищем находится на отколовшейся льдине на Чижовском водохранилище.

Двое рыбаков находились на льдине 70 на 300 метров, толщина льда составляла 13 сантиметров. Льдина была в 200 метрах от берега.

Сотрудники МЧС спасли 43-летнего и 36-летнего мужчин. Они не нуждались в помощи медиков.

В конце февраля во время подледной рыбалки в Березовском районе погибли сразу три человека (читать далее).

# Несчастный случай # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Бресте родители и дочь скончались от употребления суррогатного алкоголя
15 марта 2019 15:51

В Бресте родители и дочь скончались от употребления суррогатного алкоголя

В Брестской области задержали подозреваемых в убийстве женщины в 1997 году
15 марта 2019 15:23

В Брестской области задержали подозреваемых в убийстве женщины в 1997 году

Причиной смерти школьницы в Гомеле стало молниеносное течение менингококковой инфекции
15 марта 2019 10:48

Причиной смерти школьницы в Гомеле стало молниеносное течение менингококковой инфекции