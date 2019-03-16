Двух мужчин спасли с отколовшейся льдины на Чижовском водохранилище

Новости Беларуси. На акватории Чижовского водохранилища были спасены двое мужчин.

По информации МЧС, происшествие случилось днем 15 марта. Мужчина сообщил, что он вместе с товарищем находится на отколовшейся льдине на Чижовском водохранилище.

Двое рыбаков находились на льдине 70 на 300 метров, толщина льда составляла 13 сантиметров. Льдина была в 200 метрах от берега.

Сотрудники МЧС спасли 43-летнего и 36-летнего мужчин. Они не нуждались в помощи медиков.