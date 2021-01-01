Двое детей погибли в аварии в Докшицком районе. Водитель не справился с управлением и выехал на встречку

Новости Беларуси. Крупная авария в Витебской области. Двое детей погибли в ДТП в Докшицком районе. Трагедия произошла 1 января днем на трассе Минск – Витебск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Крупная авария в Витебской области. Двое детей погибли в ДТП в Докшицком районе. Трагедия произошла 1 января днем на трассе Минск – Витебск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом.
Дети 7 и 10 лет, которые находились в салоне легковой машины, погибли на месте, водитель и еще один пассажир госпитализированы.
В Докшицком районе работает следственно-оперативная группа.