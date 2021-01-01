Прямой эфир

Двое детей погибли в аварии в Докшицком районе. Водитель не справился с управлением и выехал на встречку

01 января 2021 16:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Крупная авария в Витебской области. Двое детей погибли в ДТП в Докшицком районе. Трагедия произошла 1 января днем на трассе Минск – Витебск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Двое детей погибли в аварии в Докшицком районе. Водитель не справился с управлением и выехал на встречку-1

Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом.

Двое детей погибли в аварии в Докшицком районе. Водитель не справился с управлением и выехал на встречку-4

Дети 7 и 10 лет, которые находились в салоне легковой машины, погибли на месте, водитель и еще один пассажир госпитализированы.

В Докшицком районе работает следственно-оперативная группа.

# Авария в Витебской области # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Молодечненском районе при пожаре погиб мужчина. Горела хозпостройка
30 декабря 2020 15:14

В Молодечненском районе при пожаре погиб мужчина. Горела хозпостройка

Сбил столб, перекрыл движение и поехал дальше. Подробности пьяной аварии на МКАД
30 декабря 2020 15:04

Сбил столб, перекрыл движение и поехал дальше. Подробности пьяной аварии на МКАД

В Лиде бетонным столбом перекрыли железнодорожные пути. Возбуждено уголовное дело
30 декабря 2020 10:40

В Лиде бетонным столбом перекрыли железнодорожные пути. Возбуждено уголовное дело