Двое детей погибли в аварии в Докшицком районе. Водитель не справился с управлением и выехал на встречку

Новости Беларуси. Крупная авария в Витебской области. Двое детей погибли в ДТП в Докшицком районе. Трагедия произошла 1 января днем на трассе Минск – Витебск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом.