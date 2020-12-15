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Вышел на светофоре и разбил лобовое стекло. В Минске задержали пассажира такси

15 декабря 2020 21:16
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Новости Беларуси. Сотрудники Партизанского РУВД установили личность пьяного пассажира такси, который повредил лобовое стекло автомобиля. Им оказался 40-летний минчанин, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Вышел на светофоре и разбил лобовое стекло. В Минске задержали пассажира такси-1

Мужчина вызвал такси, чтобы поехать в увеселительное заведение. На одной из остановок на светофоре пассажир вышел из авто, стал наносить удары кулаком по стеклу и позже скрылся в неизвестном направлении. После задержания он не смог объяснить свои действия, но признался, что был пьян. Сумма ущерба составила 250 рублей.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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