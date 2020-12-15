Вышел на светофоре и разбил лобовое стекло. В Минске задержали пассажира такси

Мужчина вызвал такси, чтобы поехать в увеселительное заведение. На одной из остановок на светофоре пассажир вышел из авто, стал наносить удары кулаком по стеклу и позже скрылся в неизвестном направлении. После задержания он не смог объяснить свои действия, но признался, что был пьян. Сумма ущерба составила 250 рублей.