Вышел на светофоре и разбил лобовое стекло. В Минске задержали пассажира такси

Новости Беларуси. Сотрудники Партизанского РУВД установили личность пьяного пассажира такси, который повредил лобовое стекло автомобиля. Им оказался 40-летний минчанин, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Сотрудники Партизанского РУВД установили личность пьяного пассажира такси, который повредил лобовое стекло автомобиля. Им оказался 40-летний минчанин, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Мужчина вызвал такси, чтобы поехать в увеселительное заведение. На одной из остановок на светофоре пассажир вышел из авто, стал наносить удары кулаком по стеклу и позже скрылся в неизвестном направлении. После задержания он не смог объяснить свои действия, но признался, что был пьян. Сумма ущерба составила 250 рублей.