В Березинском районе Volkswagen столкнулся с трактором. Водителя легковушки госпитализировали

Новости Беларуси. Авария в Воложинском районе – пострадал пешеход. На 6-м километре автодороги Раков – Боровиковщина, управляя легковушкой, водитель на закруглении дороги совершил наезд на женщину, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Авария в Воложинском районе – пострадал пешеход. На 6-м километре автодороги Раков – Боровиковщина, управляя легковушкой, водитель на закруглении дороги совершил наезд на женщину, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В этот момент она вышла на проезжую часть из-за отъезжавшего от остановки автобуса. Женщина госпитализирована. По факту ДТП проводится проверка.
Еще одна авария произошла в Березинском районе. На 115-м километре трассы Минск – Могилев 38-летний водитель Volkswagen отвлекся от управления и столкнулся с трактором. В результате аварии водитель легковушки с серьезными травмами госпитализирован.