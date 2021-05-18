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В Березинском районе Volkswagen столкнулся с трактором. Водителя легковушки госпитализировали

18 мая 2021 13:46
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Новости Беларуси. Авария в Воложинском районе – пострадал пешеход. На 6-м километре автодороги Раков – Боровиковщина, управляя легковушкой, водитель на закруглении дороги совершил наезд на женщину, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Березинском районе Volkswagen столкнулся с трактором. Водителя легковушки госпитализировали-1

В этот момент она вышла на проезжую часть из-за отъезжавшего от остановки автобуса. Женщина госпитализирована. По факту ДТП проводится проверка.

В Березинском районе Volkswagen столкнулся с трактором. Водителя легковушки госпитализировали-3

Еще одна авария произошла в Березинском районе. На 115-м километре трассы Минск – Могилев 38-летний водитель Volkswagen отвлекся от управления и столкнулся с трактором. В результате аварии водитель легковушки с серьезными травмами госпитализирован.

# Авария в Минской области

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