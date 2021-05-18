В Березинском районе Volkswagen столкнулся с трактором. Водителя легковушки госпитализировали

Новости Беларуси. Авария в Воложинском районе – пострадал пешеход. На 6-м километре автодороги Раков – Боровиковщина, управляя легковушкой, водитель на закруглении дороги совершил наезд на женщину, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В этот момент она вышла на проезжую часть из-за отъезжавшего от остановки автобуса. Женщина госпитализирована. По факту ДТП проводится проверка.