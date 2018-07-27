6-летняя девочка попала под колёса Iveco в Борисовском районе. Ребёнок в реанимации

Новости Беларуси. Днём 26 июля в Борисовском районе на трассе Приямино – Велятичи – Выдрица под колёса машины попала 6-летняя девочка.

Как сообщает УГАИ УВД Миноблисполкома, в четверг возле деревни Каменка внучка и её бабушка вышли из рейсового автобуса на остановке. Девочка увидела на другой стороне трассы ждущего их дедушку и побежала.

В этот момент по проезжей части двигался Iveco Daily, за рулём которого находился 34-летний человек. Водитель не успел заметить выбежавшего на трассу ребёнка.

Девочку поместили в реанимацию с закрытой ЧМТ тяжёлой степени. По факту аварии возбуждено уголовное дело.

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