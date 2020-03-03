В Барановичах пассажирка автобуса напала на контролёра

Новости Беларуси. В Барановичах безбилетница избила контролера.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя управления Следственного комитета по Брестской области, пассажирка рейсового автобуса напала на контролера-ревизора.

Происшествие случилось вечером второго марта. В автобус зашли контролеры и начали проверять проездные документы. У 44-летней женщины не оказалось билета, контролеры предложили ей оплатить штраф.

Пассажирка схватила контролера за волосы и ударила рукой несколько раз.

Возбуждено уголовное дело по статье «Насилие либо угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности».