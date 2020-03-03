На белорусской таможне задержали 100 тысяч контрабандных роз

Новости Беларуси. 100 тысяч роз не прошли таможню в Беларуси. За минувшую неделю специалисты выявили 11 случаев незаконно ввозимых цветов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 100 тысяч роз не прошли таможню в Беларуси. За минувшую неделю специалисты выявили 11 случаев незаконно ввозимых цветов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В преддверие 8 Марта к подобным грузам особое внимание. Традиционно в это время «цветущий» бизнес активизируется, а некоторые продавцы стараются как можно больше заработать.
Так, при проверке фур в некоторых пунктах пропуска установлено, что количество живых цветов больше, чем заявлено в документах, а стоимость их явно занижена. По фактам нарушений начаты административные процессы. Но цветы все-таки доедут до покупателя: конфискация в этих случаях не предусмотрена.