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В Партизанском районе автомобиль сбил 12-летнего мальчика на пешеходном переходе

02 марта 2020 17:56
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Новости Беларуси. Два ДТП произошли в Минске утром 2 марта. В результате происшествий пострадали ребенок и два водителя, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Партизанском районе автомобиль сбил 12-летнего мальчика на пешеходном переходе-1

Первая авария случилась на улице Основателей. Около половины девятого водитель такси, двигаясь со стороны Колодищей, выехал на встречную полосу и врезался в Toyota, за рулем которой находилась женщина. Оба водителя в больнице.

В Партизанском районе автомобиль сбил 12-летнего мальчика на пешеходном переходе-4

Десятью минутами позже на Парниковой под колеса автомобиля попал ребенок. Наезд на 12-летнего мальчика произошел на пешеходном переходе. Школьник также доставлен в медицинское учреждение.

В Партизанском районе автомобиль сбил 12-летнего мальчика на пешеходном переходе-7

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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