В Партизанском районе автомобиль сбил 12-летнего мальчика на пешеходном переходе

Новости Беларуси. Два ДТП произошли в Минске утром 2 марта. В результате происшествий пострадали ребенок и два водителя, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Первая авария случилась на улице Основателей. Около половины девятого водитель такси, двигаясь со стороны Колодищей, выехал на встречную полосу и врезался в Toyota, за рулем которой находилась женщина. Оба водителя в больнице.